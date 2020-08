La nuova tronista di Uomini e Donne si chiama Sophie Codegoni secondo le prime indiscrezioni. Sarà la più giovane della storia del programma, conosciamola meglio

Tutto pronto per la nuova stagione di Uomini e Donne. La nuova tronista dovrebbe essere Sophie Codegoni, come svelato in anteprima dal blog Very Inutil People. Molti non la conoscono, ma la ragazza ha appena compiuto 18 anni e potrebbe essere così la più giovane di sempre. La stessa Sophie è stata tradita in passato e non ha tanta fiducia negli uomini. Vive a Milano e lavora come modella per Chiara Ferragni, ma il suo sogno resta quello di lavorare nello studio dentistico della sua famiglia. I suoi genitori sono separati, ma lei intrattiene un ottimo rapporto con entrambi.

Uomini e Donne, non solo Sophie Codegoni: tutte le novità

Il format sarà unico con il Trono Classico e quello Over in tempo reale. Lunedì 7 settembre ci saranno così le presentazioni ufficiali, tra cui quella della stessa giovane ragazza, pronta a mettersi in gioco nel programma di Canale5. Infine, ci saranno diverse novità ci sarà anche quello di un telefonino per tronisti e corteggiatori per messaggiare: tutte le frasi saranno poi commentate dall’opinionista Gianni Sperti. Ci saranno anche tre nuovi tronisti: Jessica, 29enne che lavora alle Poste e già con un figlio, Davide, ragazzo di 25 anni che fa il ristoratore nel Salento, e Gianluca, un fisioterapista trentenne.