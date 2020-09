Uomini e Donne, crisi Giulio Raselli Giulia D’Urso: parla la coppia

Torna a parlare la coppia composta da Giulio Raselli e Giulia D’Urso dopo un periodo no degli ultimi giorni: ecco la loro risposta su Instagram

Novità importanti per quanto riguarda la coppia di Uomini e Donne Giulio Raselli e Giulia D’Urso. Nelle ultime settimane i due hanno trascorso i giorni da separati e così i fans hanno pensato ad una possibile crisi. L’ex tronista è stata in compagnia ad una cena con familiari ed amici e in tanti hanno notato l’assenza dello stesso Giulio. In questo modo la stessa Giulia ha voluto rispondere con una delle tante Stories su Instagram: “Io e Giulio stiamo ancora insieme, con gli alti e bassi come una normalissima coppia”. Soltanto un periodo ‘no’ tra i due, ma nulla di grave per il momento.

Uomini e Donne, il post di Giulio Raselli per Giulia D’Urso

E così lo stesso Giulio ha voluto rassicurare i fan con una storia su Instagram insieme alla sua dolce metà Giulia: “Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l’uno accaduto all’altra. E questo deve essere, questo è l’essenziale”. Soltanto piccoli problemi di vita sentimentali come tutte le coppie. Al momento non si parla assolutamente di rottura.