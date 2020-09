Temptation Island, Giada Giovannelli picchiata dal padre: “Sono inca***ta”

L’ex concorrente di ‘Temptation Island’ Giada Giovannelli ha denunciato la violenza del padre su Instagram, mostrando il naso insanguinato.

Gli appassionati di ‘Temptation Island‘ sono rimasti basiti nel vedere una delle ultime foto Instagram di Giada Giovannelli. Nello scatto, infatti, l’ex concorrente del reality ha il volto graffiato e sangue che le cola dal naso. A rendere ancora più sconvolgente il post c’è la denuncia correlata: “Ecco mio padre”. In una stories successiva a quel post, Giada precisa che il padre non aveva mai colpita prima di quel momento, ma che da sempre esercita contro di lei una violenza verbale costante.

Nella precisazione dell’ex concorrente di Temptation Island si legge: “Prima che vengo fraintesa, è la prima volta che accade ma a volte le parole fanno più male. Non mi ha mai fatto mancare niente ma questo non giustifica certe cose. E come ho detto prima, mi sono rotta il c…”. Insomma in passato Giada sarebbe stata vittima di abusi verbali da parte del padre e dopo quest’ultimo episodio non è più riuscita a mantenere il silenzio.

Temptation Island, Giada Giovannelli: “Sto bene, ma sono incazzata”

In un messaggio successivo l’ex concorrente del programma Mediaset spiega che non c’è bisogno di preoccuparsi per la sua salute: “Ora sono al pronto soccorso, sto bene ma sono molto incazzata”. Dopo questa denuncia social, molti dei fan di Giada le hanno consigliato di presentare una denuncia alle forze dell’ordine. Molti hanno condiviso con lei episodi di vita simili a quelli che sta vivendo, esortandola a non passarci sopra. Per chi non si ricordasse di Giada, la bella influencer ha partecipato a Temptation Island nel 2018 con il fidanzato Francesco. I due non sono stati allontanati dai tentatori, ma hanno visto la loro relazione rafforzata dall’esperienza.