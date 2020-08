Temptation Island, Manila Nazzaro svela tutto: “Distrutta dai miei figli”

Manila Nazzaro si è lasciata andare in varie confessioni svelando così anche il suo rapporto con i figli: poi una battuta anche su Lorenzo Amoruso

Dopo l’avventura a Temptation Island insieme al suo compagno Lorenzo Amoruso, Manila Nazzaro si è raccontata al settimanale Vero Tv raccontando anche del suo rapporto con i figli: “Mi hanno massacrata e rimproverata in maniera simpatica di aver ballato troppo e spalmato troppe creme. Loro adorano Lorenzo e avevano paura che mi avrebbe lasciata”.

Temptation Island, la versione di Manila Nazzaro

Successivamente la stessa donna ha parlato del suo compagno: “Sapevo già prima che uomo fosse: la sua bontà d’animo e i suoi valori. Lorenzo è un omone dal cuore tenero e, in aggiunta, ci sono state alcune fragilità che hanno avuto un impatto su di me. Mi sono innamorata ancora di più di lui, sono orgogliosa”. Ora la coppia è davvero felice: i due stanno, inoltre, cercando casa a Roma per vivere insieme. La stessa Nazzaro potrebbe anche avere un ruolo importante in tv dopo essersi mostrata nel villaggio in Sardegna per tre settimane.