Coronavirus 31 agosto: calano i contagi, ma anche i tamponi

In Italia oggi 31 agosto calano i contagi, ma anche i tamponi per scoprire i nuovi positivi al Coronavirus: i dati odierni.

Meno contagi, ma anche meno tamponi nelle ultime 24 in Italia: già sabato, dopo il record di quasi 100mila tamponi, si era scesi a poco più 80mila, con 1.365 nuovi contagi, 4 morti, 312 guariti e 86 ricoverati in terapia intensiva.

Oggi i numeri ci dicono che c’è un generalizzato calo di tamponi in tutte le Regioni, con le vittime che sono più di quelle di ieri e sono in aumento in alcune Regioni i ricoverati in terapia intensiva. In Lombardia, ad esempio, passano da 20 a 22, ma in ogni caso lontanissimi dal picco di fine marzo.

Dati Coronavirus Regione per Regione 31 agosto

Il dato che riguarda i ricoveri ospedalieri e quelli più gravi in terapia intensiva è quello che più interessa, perché tocca direttamente la gestione dell’emergenza. Così, è interessante notare che circa 19 malati su 20 sono attualmente in isolamento domiciliare. Oggi, sebbene con un calo di nuovi positivi da 270 a 184, è sempre la Campania la Regione che ha un incremento maggiore.

Sono cento in meno, da 235 a 135, i nuovi positivi in Lombardia e si dimezzano quasi in Veneto. Dati che sono in diminuzione praticamente ovunque, soprattutto nel Centro Italia, mentre in Basilicata e Molise torna il doppio zero di vittime e contagi. Scendono sotto i 10 nuovi positivi Marche, Abruzzo, Umbria, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige.