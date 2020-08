Terrore in strada: 24enne accoltellata davanti al figlio di 5 anni

Il piccolo “singhiozzava terrorizzato” mentre sua madre veniva accoltellata da un uomo in una strada di Manchester.

Un bambino di 5 anni si è ritrovato da solo, “singhiozzando terrorizzato”, dopo che sua madre è stata accoltellata da un uomo mentre camminava con lui lungo una strada di Manchester, in Inghilterra. I vicini hanno raccontato di aver sentito “urla” terrificanti mentre la vittima veniva attaccata, prima che il figlioletto in lacrime venisse confortato dai poliziotti intervenuti sulla scena dell’aggressione. Gli investigatori stanno trattando l'”attacco violento e non provocato” come un tentato omicidio.

La reazione del bimbo mentre la mamma veniva accoltellata

L’aggressione è avvenuta ieri pomeriggio nel quartiere di Withington. Gli agenti hanno riferito di essere stati chiamati a Rudheath Avenue intorno alle 13:30 (ora locale) in seguito alla segnalazione del feroce attacco. Le immagini diffuse mostrano un uomo armato di coltello che prende di mira la mamma 24 anni mentre stava camminando con il figlio di cinque anni, poi improvvisamente l’accoltella prima di scappare verso Whitchurch Road.

I paramedici si sono precipitati sul posto e la vittima è stata portata in ospedale per il trattamento delle ferite alla gamba. E’ tuttora ricoverata in condizioni stabili. Il suo bambino è stato preso in carico dai medici sul posto e non ha subito “ferite visibili”. Stella McDonough, 55 anni, ha raccontato di aver visto “molto sangue” sul marciapiede. “È così preoccupante quando qualcosa del genere accade così vicino a casa”, ha aggiunto. E purtroppo non è un caso isolato.

