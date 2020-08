Florida, uomo accusato di aver ucciso 2 ragazzini a coltellate e martellate

Arriva dalla florida la scioccante notizia. Un uomo è stato accusato di aver ucciso due ragazzi con un martello e un coltello.

Il giallo arriva dalla Florida, negli Stati Uniti. Le vittime del caso sono fratelli, due ragazzi di rispettivamente 12 e 14 anni. Le modalità dell’omicidio avvenuto fanno accapponare la pelle, e la famiglia è completamente distrutta dopo ciò che è accaduto. Un uomo è stato incolpato, con l’accusa di aver ucciso i due ragazzi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Mark Wilson Jr, è questo il nome del mostro accusato di aver ucciso i fratelli Robert e Tayten Baker. L’uomo, di soli 30 anni, avrebbe compiuto l’omicidio nella casa dei ragazzi, a Melrose, in Florida. È stata la madre, di ritorno all’abitazione, a scoprire la devastante e cruda scena. La donna ha trovato i corpi martoriati dei figli all’interno della proprietà.

Mark Wilson Jr ha al momento addosso ben due capi d’accusa, entrambi per omicidio di primo grado. L’assassino sembrerebbe aver utilizzato un martello ed un coltello per mietere le sue due piccole ed innocenti vittime. La mamma dei fratelli, una volta fatta la scioccante scoperta, ha immediatamente provveduto ad avvisare la Polizia della contea di Putnam, che è intervenuta immediatamente.

Il procuratore di Stato RJ Larizza ha dichiarato durante una conferenza stampa per Sky News: “Lavoro nel sistema della giustizia penale dal 1980 e questo è uno degli omicidi più brutali di cui io abbia mai sentito parlare”. Secondo quanto raccontato dallo sceriffo De Loach, la famiglia si era recentemente trasferita a Melrose, a sud di Jacksonville, per essere più vicina ad altri parenti. Nessuno si sarebbe mai aspettato tutto ciò che è accaduto.

