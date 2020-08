Una smart sbatte contro un camion, grave incidente a Roma. L’utilitaria prende fuoco e per il suo conducente la fine è terrificante.

Un gravissimo incidente si è verificato nella mattinata di oggi nei pressi di Roma. Teatro del disastro un tratto dell’Autostrada del Sole A1 che passa fuori dalla Capitale. I veicoli coinvolti sono una Smart ed un camion, con lo scontro che ha avuto luogo verso le ore 11:00.

Purtroppo si riscontra una vittima. Si tratta dell’occupante dell’utilitaria, uscita totalmente distrutta dallo schianto contro il mezzo pesante. I due veicoli viaggiavano in direzione Sud all’altezza di Torrenova. Il tir precedeva la Smart, che lo ha urtato andando subito a fuoco.

Incidente Roma, Smart sbatte contro tir: auto a fuoco e conducente morto

Sono intervenuti diversi mezzi di soccorso, tra i quali due squadre dei Vigili del Fuoco, di stanza rispettivamente nelle caserme di Marino e Tuscolano 2, oltre a delle ambulanze e ad alcune pattuglie della Polizia Stradale. Proprio gli agenti della Polstrada stanno ora cercando di capire le cause scatenanti di questo gravissimo incidente a Roma. Incidente che ha provocato anche l’interruzione di percorso in direzione Napoli in quel tratto. Con il conseguente sorgere anche di una lunga coda di alcuni chilometri.

