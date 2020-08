Situazione terremoto Roma. Un movimento tellurico ha scosso la città e l’hanno avvertito anche alcuni residenti delle zone limitrofe.

Scossa di terremo a Roma. Il sisma si è manifestato all’ora di pranzo, e più precisamente alle ore 14:02, colpendo prevalentemente la zona dei Castelli Romani.

I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno segnalato un movimento nel sottosuolo che ha avuto come epicentro l’area compresa tra Lariano e Nemi. Molti dei residenti hanno affidato ai social network le loro sensazioni. In diversi riferiscono di una “piccola scossa”, che si è fatta comunque sentire. A Nemi in diversi riferiscono di case che hanno ballato a causa delle oscillazioni scaturite dal fenomeno naturale. Non sono pervenute notizie circa eventuali danni a cose o persone.

Terremoto Roma, ipocentro e magnitudo del sisma

Le apparecchiature dell’INGV riferiscono di una magnitudo di intensità compresa fra i 3 ed i 3,5°. L’ipocentro è stimato in una profondità di 10 chilometri nella località di Lariano. A quanto accaduto non ha fatto seguito alcuna replica, come invece a volte capita di assistere in altre circostanze analoghe a quella riscontrata.

