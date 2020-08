Una delle cantanti più seguite d’Italia si racconta. È forse arrivato per Arisa il momento di pensare ad un nuovo membro in famiglia?

Tira aria di cambiamento per la bella Arisa. La cantante italiana ha recentemente soffiato la sua 38esima candelina, festeggiando il compleanno lo scorso 20 Agosto. Per lei questa è una fase importante, molto delicata. Ha così raccontato i suoi pensieri, lasciandosi andare per il magazine settimanale Gente. A quanto pare l’idea di allargare la famiglia sembrerebbe stuzzicare la mente della donna.

La cantante di ‘Sincerità’ ha confessato per la rivista di avere voglia di maternità. Più volte ha raccontato di vedere un figlio nel suo futuro ma di non sentirsi ancora completamente pronta. Adesso invece le cose sembrerebbero essere cambiate, ed una ‘new entry’ nella famiglia composta da Arisa e Lorenzo potrebbe a breve bussare alla loro porta.

Lorenzo Zambelli e la compagna hanno dunque finalmente allargato le braccia di fronte alla possibilità di avere un bebè a scorrazzare per la casa. “Sì, finora un bimbo non è arrivato, ma ci farebbe davvero molto piacere” ha dichiarato la donna per il settimanale. La coppia sembrerebbe essere davvero pronta. Dopo anni di liti, riappacificazioni, burrasche e peripezie, hanno finalmente deciso di dare la svolta definitiva alla loro vita.

Arisa e Lorenzo hanno alle spalle ben 9 anni di fidanzamento. Lui, il suo manager, è sempre stato molto riservato, e la sua immagine e vita privata non sono mai trapelate più di tanto sul versante pubblico. Il loro amore ne ha attraversate di cotte e di crude. Andati in contro ad una brusca crisi nel 2016, i due sono riusciti ad accantonare i conflitti ed andare avanti mano nella mano. Adesso sono più forti che mai, pronti a passare una vita felice e serena insieme.

Arisa, l’importante messaggio: “È importante prendersi cura di sé”

La cantante dai capelli scuri è da tempo sotto la luce dei riflettori. Recentemente si è parlato molto di lei, soprattutto grazie ai messaggi ‘body positive‘ che ha condiviso pubblicamente. Dopo aver pubblicato qualche scatto in bikini su Instagram, Arisa ha ricevuto alcune critiche in merito al suo aspetto fisico, ma ha deciso di non rimanere in silenzio. La donna ha raccontato sui social di aver iniziato ad accettare il proprio corpo. “È importante prendersi cura di sé“.