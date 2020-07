Arisa ha pubblicato dei nuovi scatti sul suo profilo Instagram dove mostra le sue forme sinuose al mare e in piscina. Poi ammette di aver subito dei ritocchi.

La popolare cantante Arisa, all’anagrafe Rosalba Pippa, stupisce sempre i suoi fans per la sua simpatia e la sua spontaneità. Recentemente, invece, sta catturando l’attenzione per gli splendidi scatti postati sui social, che la ritraggono al mare e in piscina senza trucco in e mostrando il suo fisico curvilineo.

Arisa è conosciuta dai suoi fans per essere molto onesta e diretta ed è per questo che ha ammetto in un’intervista al settimanale Oggi di aver ammesso di essersi concessa qualche ritocchino: “Da ex estetista mi piace girare per centri medico estetici, è un mondo che mi interessa, mi piacciono le nuove tecnologie e l’evoluzione dei trattamenti. L’anno scorso ho ceduto a un ritocchino alle labbra, ma se tornassi indietro non lo farei più“, ha ammesso con candore. Nonostante il pentimento, però, la cantante ha un ottimo rapporto con il suo corpo: “Può essere giusto cambiare una parte del tuo corpo se non ti piace, ma lo stimolo deve venire da te, non da altri. Non bisogna cambiare per il gradimento di Instagram“.

Arisa, fisico mozzafiato al mare

Su Instagram Arisa riscuote sempre moltissimi consensi tra ‘mi piace’ e commenti affettuosi, di persone che apprezzano il suo fisico sinuoso da sirena. Da grande estimatrice della body positivity, la cantante ha condiviso uno scatto al mare: “Mi piacciono i film d’amore, leggo libri di psicologia e sono una grande fan dei flintstones”, scrive ironicamente come didascalia del post.

