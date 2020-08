Stasera in tv – Festival di Castrocaro 2020: la finale sarà oggi, 27 agosto

Oggi, 27 agosto, si concluderà la 63° edizione del Festival di Castrocaro, condotta da Stefano De Martino: tutte le anticipazioni sulla serata

La finale della 63° edizione del Festival di Castrocaro, condotto anche quest’anno da Stefano De Martino, andrà in onda stasera in tv su Rai 2 alle ore 21.20.

Fra gli otto talentosi artisti che si sono esibiti, solo uno sarà il vincitore dell’edizione 2020… ma scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla serata.

Festival di Castrocaro, partecipanti e altri dettagli sulla serata

Sul palco questa sera si esibiranno:

Daino (Niccolò Dainelli);

(Niccolò Dainelli); Fellow (Federico Castello);

(Federico Castello); Jacopo Ottonello ;

; Laura Fantauzzo ;

; Le radici , duo composto da Marco Costanzo e Mario Cianniello;

, duo composto da Marco Costanzo e Mario Cianniello; Nadia D’Aguanno ;

; Neno (Stefano Farinetti);

(Stefano Farinetti); Watt, quartetto composto da Greta Elisa Ravelli Rampoldi, Matteo Ravelli Rampoldi, Luca Corbani e Luca Vitariello.

La giuria

Alla giuria è assegnato il difficile compito di decretare il vincitore del Festival che, di diritto, verrà ammesso all’Audizione del 71° Festival della Canzone Italiana nella sezione Nuove proposte.

Durante la finale il compito di valutare i partecipanti sarà assegnato a una giuria artistica composta da:

Bugo ;

; Maria Antonietta ;

; Taketo Gohara ;

; Riccardo Zanotti.

Innovativa, durante lo show, sarà l’interazione musicale fra i giudici e gli stessi artisti uniti dalla musica e dalla fascinazione per il Festival della canzone per eccellenza: Sanremo.

Contribuiranno a decretare il vincitore assoluto del Festival di Castrocaro anche altri esperti in fatto di musica. Il riferimento è nello specifico ad alcuni professionisti di Rai Radio 2 ma anche al pubblico di telespettatori che, da casa, potrà seguire ed ergersi a giudice delle esibizioni attraverso il calcolo gli ascolti in streaming sulla piattaforma TIMMUSIC. Infine per animare la serata tante risate portate dal duo Arteteca che saprà portare sul palco quel pizzico di comicità del Sud che, effettivamente, sta sempre bene su tutto.

