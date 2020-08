Stasera in tv – Un passo dal cielo: anticipazioni sul film di oggi, 27 agosto

Un passo dal cielo – Io ti salverò, film tratto dalla celebre fiction, andrà in onda oggi, 27 agosto: cast, trama e trailer del film

Dalla fiction Un passo dal cielo è stato tratto il film Io ti salverò sempre con Terence Hill nei panni di Pietro Thiene. La serie composta di ben 5 fortunate stagioni rappresenta uno dei fiori all’occhiello della rete ammiraglia e il lungometraggio he andrà in onda questa sera su Rai 1 alle ore 21.25 ne è la prova lampante. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla pellicola di oggi, 27 agosto.

Un passo dal cielo – Io ti salverò, trama

Pietro Thiene, comandante del Corpo Forestale di San Candido, trova una ragazza persa nel bosco e in evidente stato confusionale. La giovane sembra non ricordare assolutamente nulla, a eccezione del suo nome: Anja.

Pietro, dopo aver salvato la giovane donna, continua ad aiutarla per cercare di far sì che possa recuperare i ricordi del proprio passato. Fra i due si instaura una relazione di forte affetto, quasi come fossero diventati padre e figlia, tanto che quando, improvvisamente, Anja viene uccisa Pietro viene preso dalla disperazione. La personale missione del comandante diventa quindi quella di capire il perché la ragazza sia stata uccisa e assicurare il colpevole (o la colpevole) dell’omicidio alla giustizia.

Un passo dal cielo, cast:

Terence Hill (Pietro Thiene)

Gaia Bermani Amaral (Silvia)

Claudia Gaffuri (Chiara)

Lea Gramsdorff (l’avvocato di Hans Berger)

Magdalena Grochowska (Emma)

Enrico Ianniello (Vincenzo)

Miriam Leone (Astrid)

Raniero Monaco di Lapio (Tobias)

Gianmarco Pozzoli (Huber)

Katia Ricciarelli (Assunta)

Maciej Robakiewicz (Hans Berger)

Gabriele Rossi (Giorgio)

Francesco Salvi (Roccia)

Katsiaryna Shulha (Natasha)

