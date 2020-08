Houssem Aouar nel mirino della Juve: chi è e quanto costa

Carriera e curiosità su Houssem Aouar, il centrocampista dell’Olympique Lione nel mirino della Juve: chi è e quanto costa.

Classe 1998, centrocampista dell’Olympique Lione, Houssem Aouar si è fatto notare nell’ultima edizione della Champions League, dove la squadra francese è arrivata in semifinale, eliminando Juventus negli ottavi e Manchester City nei quarti.

Proprio i bianconeri, a quanto pare, inseguirebbero il talento della nazionale francese Under 21, ritenuto il nuovo Paul Pogba. Entrato nel settore giovanile del Olympique Lione nel 2009, all’età di undici anni, il calciatore ha sempre militato nel club transalpino.

Cosa sapere su Houssem Aouar, calciatore nel mirino della Juve

Il suo primo contratto da professionista lo firma nel 2016, quindi il 16 febbraio 2017 debutta entrando per gli ultimi minuti del match di andata di Europa League vinto per 4-1 contro l’AZ Alkmaar. La settimana successiva, nel match di ritorno, segna la prima rete da professionista, nella goleada per sette a uno contro gli olandesi.Il 16 aprile 2017 debutta in Ligue 1 contro il Bastia. Il 23 settembre gioca la prima partita da titolare in Ligue 1 durante il match con il Digione: in quell’occasione arriva anche la sua prima marcatura in campionato.

Per la stagione 2017-2018 gli viene assegnata la maglia numero 8. Due anni dopo, l’11 dicembre 2019 arriva il proprio primo gol in UEFA Champions League, nella partita tra Lione e RB Lipsia. Si tratta dell’anno in cui il Lione arriva fino in semifinale nella competizione. In tutto, nell’ultimo campionato ha realizzato 3 gol e 4 assist. Viene valutato 50 milioni di euro, cifra che la Juventus dovrà limare. Intanto, sulla sua pagina Wikipedia italiana viene già considerato un calciatore della Juventus.