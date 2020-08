Sabrina Salerno | la bellezza che lascia senza parole | FOTO

Meravigliosa, splendida e bellissima: Sabrina Salerno sembra avere scoperto come sconfiggere il passare del tempo. È sempre una favola.

Per Sabrina Salerno le vacanze sono finite. Ma lei riesce comunque a ritagliarsi del tempo libero, in attesa di riprendere con i concerti che fino a prima dello scoppiare dell’epidemia l’hanno tenuta impegnata, tanto in Italia quanto all’estero. La cantante originaria di Genova, a 52 anni, non ne vuole proprio sapere di smettere di essere sensuale ed attraente come negli anni ’80. Quello fu il periodo in cui tutti noi imparammo ad ammirarla, con lei che face innamorare tutti quanti di sé.

Da tanto tempo ormai, quasi 30 anni, il suo cuore appartiene però ad Enrico Monti, imprenditore veneto che conobbe nel 1993. I due fanno coppia fissa da allora e poi nel 2006 si sono pure sposati. In tutto ciò hanno anche avuto un figlio oggi adolescente e che diventerà maggiorenne nel 2022. Loro due sono stati le colonne portanti di Sabrina, come lei stesso ha ammesso alla fine del lockdown della scorsa primavera. “Sono stata in crisi, lo ammetto”.

Sabrina Salerno, il marito ed il figlio sono tutta la sua vita

“Ma mio marito Enrico e nostro figlio Luca sono stati bravissimi a sorreggermi, a sopportare i miei crolli emotivi e gli sbalzi di umore”. La cantante ammette di non avere vissuto quella situazione insolita con facilità. Ma ora per lei quei giorni sono lontani. Ed ecco che possiamo ammirare Sabrina in tutto il suo fulgido splendore.

