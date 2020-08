Alberto Matano spara a zero su Cuccarini e Diaco: ecco la mia verità

Per il conduttore di Raiuno Alberto Matano è arrivato il momento di dire tutta la verità sulla vicenda relativa alla collega Lorella Cuccarini.

Dopo mesi in cui non si è espresso, è arrivato il momento per Alberto Matano di dire la sua sulla vicenda della collega Lorella Cuccarini. Ricordiamo che dopo prima dell’ultima puntata della scorsa stagione de La Vita in Diretta, era emersa una mail in cui la Cuccarini criticava il collega per maschilismo ed ego smisurato.

Dall’episodio sono passati circa tre mesi e Matano, che finora non ha mai detto nulla sulla vicenda, ha scelto di commentare l’accaduto. Quando è trapelata la mail di Lorella Cuccarini, con le accuse di ego smisurato e maschilismo, per il giornalista è stato un fulmine a ciel sereno e dice di essere rimasto incredulo. “L’ho riletta, ho fatto dei bei respiri e ho pensato che la priorità era andare in onda per l’ultima puntata”, racconta Alberto Matano. Inizialmente il giornalista aveva scelto di non dire nulla sull’accaduto fino alla messa in onda dell’ultima puntata del programma, ma poi ha prolungato il suo silenzio per tutta l’estate. Quando gli viene chiesto in una recente intervista perché Lorella avrebbe detto quelle cose, risponde che “credo sia stato uno sfogo, forse una reazione impulsiva”.

Alberto Matano su Lorella Cuccarini e Barbara D’Urso

“All’inizio abbiamo impiegato tempo per conoscerci e scoprirci, abbiamo anche discusso e forse una sola volta c’è stato un confronto acceso”, ha detto Matano rispetto al suo rapporto con la Cuccarini, con la quale ha iniziato a “lavorare rispettandosi“. “La scelta di dare al programma un taglio diverso non è una mia responsabilità, se avessi il potere di decidere avrei fatto un altro lavoro. Questa accusa la trovo un po’ surreale”, ha aggiunto. Sulla lite con il collega Diaco risponde che si è trattato solo di uno scambio di opinioni. Secondo il collega Matano è stato “sleale” con Lorella. “Mi è dispiaciuto perché è un collega che rispetto. È il suo punto di vista”. Infine il conduttore ha parlato della rivale di Canale5, Barbara D’Urso: “E’ una collega che ha alle spalle una lunga carriera e una professionalità indiscussa. Ha un modo di raccontare e informare abbastanza unico nel panorama televisivo, ha portato uno stile che avevo visto in Spagna ma non in Italia. Il pubblico può scegliere in qualche modo nella diversità dell’offerta”.

