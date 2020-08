Drammatico volo in Liguria: bimba cade dal balcone, lo schianto è tremendo. La piccola sopravvive alla caduta ma ora è gravissima in ospedale.

Versa in condizioni estremamente gravi la bimba caduta dal balcone della sua casa di Sestri Levante, in provincia di Genova. La piccola ha solamente 3 anni ed è precipitata di sotto compiendo una caduta di ben 10 metri prima di schiantarsi rovinosamente contro una tettoia.

Subito i Vigili del Fuoco sono intervenuti con un elicottero, provvedendo al suo trasferimento urgente all’ospedale pediatrico ‘Gaslini’ del capoluogo ligure. L’impatto con una tettoia ha fatto si che intervenissero proprio i pompieri, i quali hanno liberato la bimba caduta dal balcone, che era rimasta incastrata subito dopo la caduta.

Bimba cade dal balcone, recuperata dai Vigili del Fuoco ora è in codice rosso in ospedale

Poi ecco subito il volo istantaneo che l’ha condotta a Genova in ospedale. Assieme ai Vigili del fuoco sono intervenuti anche i carabinieri. I militari indagano per cercare di capire i motivi che hanno portato a questo drammatico evento. Si vuole cercare di capire chi fosse in casa nel momento in cui tutto è successo e se ci possano essere eventuali responsabilità.

