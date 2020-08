Pordenone | bambino precipita dalla finestra | il piccolo ha solo 4 anni

Un bambino precipita dalla finestra mentre sta giocando. Il piccino vola dal terzo piano della casa dove abita con la mamma ed il papà.

Un bambino precipita dalla finestra di casa sua a Sequals, in provincia di Pordenone. Il dramma si è svolto da 5 metri di altezza, con il piccolo che ha solo 4 anni. Purtroppo i genitori lo hanno perso di vista per pochi secondi, sufficienti però a portare il piccino a sporgersi ed a precipitare di sotto.

La caduta è avvenuta all’intero di un cortile interno annesso al palazzo. Immediatamente sono scattati i soccorsi da parte del personale medico del 118, che ha provveduto ad allestire un trasferimento urgente in ospedale ad Udine tramite eliambulanza. Il volo da Pordenone ha avuto luogo di notte.

Bambino precipita dalla finestra, indagano i carabinieri sull’accaduto

Purtroppo il bimbo che precipita dalla finestra in circostanze così drammatiche versa al momento in condizioni molto gravi in prognosi riservata. Su quanto successo hanno aperto una inchiesta i carabinieri di stanza nella caserma di Spilimbergo. I militari hanno ascoltato i genitori ricostruendo la dinamica del fatto. Il bimbo stava giocando al terzo piano dove abita, precipitando. Ad avvertire i soccorsi un passante, attirato dal rumore sordo del tonfo del corpo contro il suolo.

