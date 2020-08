Bambino precipita dal nono piano: “Quelle finestre non sono sicure”

Un dramma si è consumato a Shoreditch, a est di Londra, un Bambino precipita dal nono piano: “Quelle finestre non sono sicure”.

Un bambino di due anni è morto dopo essere caduto da una finestra del nono piano di un condominio. La tragedia si è consumata a Shoreditch, a est di Londra. Sul posto la polizia e le ambulanze, ma per il piccolo non c’era più nulla da fare. Ancora tutte da chiarire le circostanze della tragedia.

I vicini scioccati hanno riferito di aver sentito urlare e poi di aver visto il bambino immobile a terra sotto la finestra aperta. Testimoni oculari hanno detto di aver sentito un uomo, che dicono sia il padre del ragazzo, urlare e dire “oh no, oh no”. Si pensa quindi si sia trattato di una tragica fatalità.

La polemica sulle finestre dopo la morte del bambino

Tammy Johnson, 41 anni, che vive accanto all’edificio, ha detto: “Tutto quello che ho sentito è stato un grande colpo, un grande botto, mentre ero intenta a cucinare. Quindi sono uscita per capire cosa fosse accaduto”. Ha proseguito: “Prima ho visto il papà lì e poi quando ho guardato in basso ho visto il bambino sul pavimento”. Terrificante quello che ha visto in quel momento la donna.

Una vicina, Isabella Peters, ha esortato coloro che gestiscono l’edificio a rivedere la sicurezza delle finestre. Quindi ha ricordato: “La cosa più importante ora è essere solidali con la famiglia e assicurarsi che non accada mai più”. La donna ha spiegato di aver visto il genitore con le mani tra i capelli. “Poi sono arrivate due ambulanze e poi una macchina della polizia”, ha aggiunto ancora. Sembra che la famiglia del bambino si sia trasferita negli appartamenti solo poco più di un anno fa.