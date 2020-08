Friends, Monica e Chandler: Matthew Perry e il debole per Courtney Cox

Il duo si è conosciuto durante le riprese di Friends. Innamorati e sposati nella fiction, pare che siano legati anche nella vita reale.

Hanno fatto faville sul set di Friends. Monica e Chandler, una delle coppie più amate e divertenti degli anni ’90. Sono innamorati e sposati nella sitcom, ma molti credono che tra i due attori sia nato qualcosa sin dai tempi delle riprese, e che quel qualcosa sia vivo ancora oggi. Scopriamo insieme tutti i gossip.

Le due seguitissime star di Friends Matthew Perry e Courteney Cox hanno interpretato la coppia sposata Chandler Bing e Monica Geller nella serie tv americana. A quanto sembra però si vocifera che l’uomo nutra un forte sentimento nei confronti della sua compagna di riprese. Il duo comico infatti pare sia stato addirittura visto l’ultima volta passeggiare al tramonto in periferia 16 anni fa.

Il duo Monica e Chandler pare proprio che abbia ribaltato la fittizia storia d’amore dalla sitcom alla vita reale. Matthew, che oggi ha ben 51 anni, secondo gli ultimi gossip, nutre sentimenti profondi nei confronti della bellissima Courtney sin dai tempi delle riprese di una delle più celebri Serie tv di sempre. Nonostante questo la donna è stata sposata ed impegnata con altri uomini, rendendo impossibile decretare con certezza se ricambi o meno i sentimenti per l’amico e collega Matthew.

Courteney, che ha oggi invece 56 anni, è convolata a nozze con l’attore di Scream David Arquette. I due si sono però separati nell’Ottobre 2010. Dopo la brusca separazione, l’attrice interprete di Monica Geller sembrerebbe aver trovato l’amore con il chitarrista Johnny McDaid. La coppia si frequenta dal lontano 2013. Durante però una breve separazione da Johnny, nel 2015, si mormora che Courtney si sia rivolta a Matthew per un po’ di sostegno.

Una fonte esterna ha dichiarato a Perez Hilton: “Non è una sorpresa che Matthew sia stato una delle prime persone che Courteney ha chiamato dopo che Johnny l’ha lasciata”. Poi ha continuato: “Si sono già appoggiati l’una all’altro in passato”.

Friends: Matthew Perry e Courtney Cox oggi

Dopo la momentanea separazione di Courtney da Johnny, i due sembrerebbero essersi riappacificati, mentre Matthew si è frequentato con Molly Hurwitz per due anni. Tuttavia, nonostante gli amici abbiano smentito le voci, secondo quanto dichiarato da ulteriori fonti, i sentimenti di Matthew per Courteney sono ancora vividi e profondi. Un testimone ha raccontato l’anno scorso per lo US Weekly: “Matthew è sempre stato innamorato di lei. Non è mai riuscito a dimenticarla completamente”.