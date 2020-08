Michela Quattrociocche dimentica Aquilani: chi è Giovanni Naldi

Chi è Giovanni Naldi, il nuovo fidanzato dell’attrice Michela Quattrociocche, che dimentica Alberto Aquilani.

Lo scorso maggio, era diventata di dominio pubblico la notizia della separazione tra l’ex calciatore Alberto Aquilani e l’attrice Michela Quattrociocche. Fidanzati dal 2008 e sposati dal 2012, con due figlie, l’ex coppia era uscita allo scoperto su Instagram.

“Abbiamo deciso – di comune accordo e con grande rispetto reciproco – di separarci” – raccontavano – “È stata una scelta consapevole, naturalmente sofferta, ma inevitabile. Resta un grande affetto tra di noi, quali genitori che sono e restano orgogliosi di aver costruito una bellissima famiglia”.

La storia d’amore tra Giovanni Naldi e Michela Quattrociocche

Lei ora la sua precedente relazione sembra averla definitivamente accantonata e sta con Giovanni Naldi, erede di una ricca famiglia di imprenditori alberghieri, come ricorda il settimanale ‘Vero’ in edicola, che ha sorpreso la coppia in vacanza. “Il feeling tra i due è proprio… al bacio!”, scrive la rivista, immortalando la coppia che a quanto pare non sembra preoccuparsi troppo dei paparazzi in azione.

Figlio dell’imprenditore Roberto Naldi, Giovanni è nato a Roma e insieme alla sorella Alice è ai vertici della Roberto Naldi Collection, proprietaria di una catena di alberghi di lusso. Il Gruppo impiega circa 500 collaboratori, accogliendo centinaia di migliaia di ospiti all’anno. Nel 2016, l’azienda della famiglia di Giovanni Naldi ha fatturato qualcosa come 45 milioni di euro. Qualche giorno fa, ben prima dello scoop di Vero, lei è uscita allo scoperto con tanto di foto al tramonto, pubblicata su Instagram.