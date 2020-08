Roma, dopo una lite si scaglia contro le auto in sosta: investe dei pedoni

Momenti di paura a Roma, dopo una lite un’uomo si è scagliato contro delle auto parcheggiate e ha cercato di investire dei pedoni al mercato.

A Roma oggi in un mercato rionale nel quartiere di Spinaceto ci sono stati momenti di forte paura. Un uomo ha condotto una folle corsa, spaventando decine di persone che facevano spesa.

Un uomo di trentasette anni romano ha urtato e danneggiato diverse automobili in sosta nei pressi del mercato rionale di Spinaceto, dove ha arrestato la sua folle corsa, non prima di provare ad investire le persone che stavano facendo acquisti. L’uomo aveva avuto una lite con una persona non ancora identificata in via Caduti della Resistenza, finendo per danneggiare il portone dell’abitazione dell’uomo. Prima di essere arrestato dalla Polizia, ha aggredito tre agenti che erano intervenuti in seguito alle segnalazioni dei residenti al 112.

L’arresto a Spinaceto dopo la folle corsa

La Questura di via di San Vitale ha ricevuto dozzine di chiamate alla sua sala operativa che segnalavano la Ford nera che stava sgommando e urtando le macchine parcheggiate senza alcun motivo apparente. “Aveva gli occhi venati di rosso e grondava di sudore. Quel ragazzo sembrava indemoniato, chi si è trovato a passare di lì ha rischiato di essere messo sotto ed ucciso da quel folle“, ha dichiarato un testimone. Il pirata della strada affronta l’accusa di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamenti.

