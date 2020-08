Piero Chiambretti, lui e la mamma malati insieme: lei muore quando lui guarisce

Piero Chiambretti ha raccontato al Corriere della Sera il dolore vissuto dopo la morte di mamma Felicita, ammalata di Covid-19 insieme a lui.

Dopo mesi di silenzio Piero Chiambretti ha deciso di raccontare al Corriere della Sera il dolore per la morte di sua madre Felicita, ammalatasi come lui di Covid-19. “Per me è stato un fulmine a ciel sereno: mi ammalo io, si ammala lei, ci mettono nello stesso ospedale”, ha raccontato. Ma la vera tragedia è avvenuta dopo: la stessa notte in cui Chiambretti è stato dichiarato un paziente guarito, sua mamma Felicita è morta per causa del virus. “Non ho parlato per due mesi”, racconta l’uomo. “So che devo essere forte, cerco di farmene una ragione anche se una ragione non c’è. Mia madre ed io abbiamo avuto una vita legato a doppio filo: il destino ha fatto sì che il giorno della sua morte fossi in un letto di fianco a lei. In quella morte c’è la mia vita è come se mi avesse fatto nascere due volte”, ha detto il conduttore torinese. Il bellissimo rapporto avuto con la madre, Chiambretti lo ha raccontato anche durante un’intervista al settimanale tv Sorrisi e Canzoni. “Mia madre è sempre stata il mio punto di riferimento, nella vita familiare e professionale. C’era sempre lei dietro di me, era una donna intelligente, una poetessa, era speciale. Dopo aver guardato la morte negli occhi, tutto diventa relativo. Ora non mi preoccuperei più di un flop, di una critica pesante. Mi sono rafforzato” ha detto.

Chiambretti racconta la morte di mamma Felicita: “Ne uscirò arricchito”, i suoi nuovi programmi in tv

“Non so se cambierà il mio modo di fare tv: devo aspettare che si accenda la luce della telecamera. Magari sarò quello di sempre, oppure no. Ne uscirò comunque arricchito” ha ammesso il presentatore. Chiambretti sbarcherà su Italia 1 dal 21 settembre alla conduzione di Tiki Taka al posto di Pierluigi Pardo. A proposito della novità, Piero ha spiegato al Corriere della Sera: “È la prima volta nella mia vita che faccio un programma di sport, la prima volta che eredito il programma di un altro, due incognite che non corrispondono all’abitudine della mia storia televisiva. La difficoltà è capire quanto del chiambrettismo posso infilare dentro un programma di calcio senza perdere quello che quel pubblico vuole realmente, ovvero anche al lunedì sentire parlare di calcio”. I nomi degli opinionisti, commentatori e volti femminili che lo accompagneranno ancora non sono noti.

