Elisabetta Canalis | sirena in costume da bagno | ‘Che dea’ FOTO

Semplicemente strepitosa, Elisabetta Canalis mostra un fisico perfetto. Il suo corpo da sballo fa innamorare migliaia di ammiratori.

Non ci sono parole per descrivere Elisabetta Canalis, che su Instagram ogni volta riesce a trovare un nuovo modo per incantare i suoi followers. Gli ammiratori della velina per antonomasia sono sempre di più. E lei resta intatta nell’immaginazione di tutti in tali vesti. Anche oggi, a distanza di 20 anni, la sarda appare sempre bellissima ed incantevole come quei giorni gloriosi vissuti a ‘Striscia la Notizia’. Poi da allora di strada lei ne ha fatta, diventando una apprezzata attrice ed anche una imprenditrice di successo attiva in diversi campi. Ma soprattutto, è diventata anche una felicissima mamma di famiglia ed una moglie devota e contenta.

Just two moms taking a break

La Canalis, il marito Brian Perri e la loro figlia Skyler Eve hanno pernottato a lungo in Sardegna, presso Sassari ed Olbia, dove la Eli è nata. Per tutto il mese di luglio la famigliola felice è rimasta lì, a farsi coccolare dal dolce mare e dal caldo sole di quella magnifica parte d’Italia. Adesso però è giunto il momento di tornare a casa negli Stati Uniti. Dopo una brave tappa a Manatthan, la Canalis è tornata a casa sua a Los Angeles, in California.

Elisabetta Canalis, Instagram è ai suoi piedi

Ma anche lì è sempre tempo di stare in vacanza, con gli amici. Eccola quindi ritratta ancora una volta in costume con una amica, madre di famiglia come lei. E la forma fisica di entrambe proprio non lo lascerebbe intuire: non una ma ben due donne straordinariamente belle da ammirare, in questa foto.

