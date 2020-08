Cuba Gooding Jr. | accuse di stupro per l’attore | non è la prima volta

Cuba Gooding Jr. | accuse di stupro per l’attore | non è...

Il Premio Oscar Cuba Gooding Jr. deve difendersi ancora una volta da delle accuse di stupro. Il racconto della sua presunta vittima.

Arrivano accuse molto gravi per Cuba Gooding Jr., apprezzato attore di Hollywood molto noto in particolar modo per avere ottenuto il Premio Oscar come migliore attore non protagonista per il film ‘Jerry Maguire’ (interpretava la parte di Rod Tidwell, n.d.r.). Il 52enne interprete di svariati film, originario del Bronx, deve difendersi dalle accuse di stupro mossegli contro da una donna. Quest’ultima sostiene di avere subito da Cuba Gooding Jr. violenza carnale all’interno di un albergo di lusso di New York.

E Cuba Gooding naturalmente sostiene l’esatto contrario, ovvero che si tratti soltanto di una montatura ai suoi danni da parte della vittima per estorcergli denaro. Il classe 1968 si professa innocente e ha dato mandato ad un team di legali di tutelare il suo buon nome in sede processuale. Ma la donna afferma con forza di essere stata stuprata per due volte, dopo che i due si erano incontrati in un locale del rinomato quartiere newyorkese di Greenwich Village.

Cuba Gooding Jr., ci sono dei precedenti a suo sfavore

Con una scusa, l’attore avrebbe chiesto alla presunta vittima di accompagnarlo nella sua camera di un hotel di Soho e lì sarebbe avvenuto il tutto. Sempre la donna ha avanzato una richiesta di risarcimento danni. Per quanto riguarda Cuba, in passato ha dovuto già difendersi per tre volte dalle accuse di stupro. A suo carico c’è ancora un procedimento penale cominciato nel 2018 e che è ancora in attesa di un verdetto definitivo.

