Un ragazzo ed una ragazza flirtano sul web per diverso tempo. Il loro amore virtuale cozza contro una sorpresa inattesa al primo appuntamento.

Torna d’attualità una vecchia vicenda che riguarda l’amore virtuale, un qualcosa che fa parte dei giorni d’oggi complice i moderni mezzi di comunicazione di massa come il computer, gli smartphone ed internet in generale.

In Inghilterra, ormai qualche annetto fa, è capitato che un ragazzo ed una ragazza, entrambi iscritti allo stesso sito di appuntamenti, entrassero in contatto l’uno con l’altra. Il loro rapporto li ha visti scambiarsi dei messaggi con cadenza quotidiana in maniera sempre più fitta, mese dopo mese. Fino a quando poi questa loro frequentazione non è giunta sul punto di maturare da un piano platonico ad un qualcosa di più concreto. E così, di comune accordo e presi dall’entusiasmo, tutti e due hanno concordato un incontro da effettuare di persona. Tutto a meraviglia dunque, fino a quando però non hanno fatto una scoperta che li ha lasciati di sasso. Questo loro amore virtuale, al loro primo incontro, ha portato in dote con sé una sorpresa tale da sbigottirli.

Amore virtuale, si frequenta per mesi poi al primo appuntamento scoprono di essere fratellastri

Il motivo è presto detto: i due erano fratellastri. E si è scoperto che, faccia a faccia, nella vita reale, pur vivendo sotto allo stesso tetto i due faticavano a parlarsi. Ma il non sapere chi fosse la persona dall’altra parte dello schermo paradossalmente ha consentito tanto a lui quanto a lei di aprirsi e di mettere da parte ogni inibizione. E comunque sembra che da allora sia nato un vero e proprio rapporto amoroso. Perché ormai la scintilla era scontata. Anche se per la legge inglese il loro amore non potrà sfociare in un eventuale matrimonio. Infatti, giuridicamente, i due sono consanguinei e per questo un legame nuziale è esplicitamente vietato.

