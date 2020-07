La storia d’amore tra Marina Balmasheva, 35enne seguitissima su Instagram, e Vladimir Shavryn sta facendo scalpore da qualche mese.

Lo conosce da quando era un bambino di 7 anni e gli ha fatto da mamma. Dopo averlo cresciuto e educato, però, si è anche innamorata di un lui (e il sentimento è pienamente ricambiato). Con buona pace della differenza d’età e del vicolo parentale. E’ la singolare storia Marina Balmasheva, 35enne seguitissima su Instagram, e Vladimir Shavryn, figlio 20enne del suo ex marito.

Marina Balmasheva e il figliastro Vladimir Shavryn sposi

Tutto è cominciato quando Marina Balmasheva, 22enne, decise di sposare Alexey Shavyrin, padre dell’allora bambino Vladimir. Il matrimonio tra i due è finito dopo dieci anni e proprio perché l’uomo ebbe scoperto la relazione amorosa tra la moglie e suo figlio. Lei ha quindi chiesto il divorzio per vivere alla luce del sole la sua vita con Vladimir: un “caso” che ha destato scalpore anche oltre i confini della Russia, tanto più che oggi mamma e figliastro sono in attesa del loro primo bebè. E per tale motivo hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore convolando a nozze.

Marina, che su Instagram è molto famosa ed è seguita da circa mezzo milione di followers, ma in molti sul web (e non solo) hanno giudicato la sua relazione con il ragazzo come immorale. E’ il caso di ricordare che l’ex marito ha avrebbe raccontato di aver sorpreso i due amanti in casa mentre consumavano un rapporto sessuale. Tutto sarebbe accaduto quando Vladimir – che frequentava l’università lontano da casa – è tornato in famiglia. E’ stata poi lei a chiedere il divorzio.

