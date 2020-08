Bellissima ma soprattutto con le idee chiare, la giovane Giulia Latorre, figlia del marò Massimiliano, sa benissimo cosa vuole per il futuro.

La bellissima Giulia Latorre non vuole far parlare di sé per essere la figlia di Massimiliano, il marò detenuto a lungo in India assieme a Salvatore Girone, con un caso internazionale scoppiato nel 2012.

La 26enne pugliese ha lavorato come bagnina in un lido in provincia di Taranto, un lavoro che svolge in estate in attesa di riuscire ad entrare nelle forze armate. Lei stessa ammette di studiare e di prepararsi per i concorsi. Inoltre ha anche svolto il servizio militare nella Marina. Giulia Latorre, per sua stessa ammissione, ama le donne. Ma questa sua preferenza non rappresenta un ostacolo a quelle che sono le sue aspirazioni professionali. Ed in un Paese civile e normale ci mancherebbe altro. Lei stessa è la prima a ribadirlo: “C’è più intelligenza rispetto al passato (non ancora a sufficienza in merito a determinate situazioni purtroppo, aggiungiamo noi). Ma nel mio futuro mi vedo comunque con una famiglia”, afferma la ragazza a Dagospia.

Giulia Latorre, idee chiarissime: vuole la divisa

La giovane, bellissima e preparatissima Giulia Latorre ha anche dei passatempo niente male, come le escursioni subacquee ed il paracadutismo. Ammette poi di non avere passato i provini per il ‘Grande Fratello’ e di avere pure rinunciato a ‘Uomini e Donne’ per entrare in Marina. Le piacerebbe entrare in televisione, ma finora il sogno di indossare una divisa ha sempre prevalso. Poi arriva una dichiarazione importante: “Non è affatto vero che io abbia un cattivo rapporto con mio padre. Sia lui che mamma mi hanno sempre mostrato vicinanza, appoggiando le mie scelte”.

