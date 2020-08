Muore in montagna | la 29enne Giulia precipita per 150 metri

L’escursione con il suo fidanzato e due amici culmina in una tragedia fatale per una ragazza che muore in montagna dopo un imprevisto improvviso.

Una ragazza muore in montagna a seguito di un incidente improvviso. Purtroppo la fine incontro alla quale è andata Giulia Tita è delle più terribili. La vittima aveva solamente 29 anni e nel giorno di Ferragosto aveva deciso di concedersi una piacevole escursione in alta quota.

Lei era originaria di Trento, dove lavorava come impiegata alla Cassa Centrale Banca. Si trovava in compagnia del suo fidanzato mentre percorreva la discesa della Cima delle Anime, in Val Passiria. In una zona posta a 3200 metri di altezza, tra l’Italia e l’Austria. Fatale a Giulia è risultata una caduta improvvisa da un sentiero. L’uomo che ha assistito alla scena da qualche metro di distanza assieme ad altri due amici ha immediatamente allertato i soccorsi.

Muore in montagna, Giulia perde l’equilibrio e cade nel vuoto: lo schianto è fatale

Ma non è stato possibile fare niente per impedire a Giulia di morire. I soccorritori le hanno praticato delle manovre di primo soccorso, ma senza alcun esito positivo. La sfortunata Giulia è morta sul colpo, dopo avere perso l’equilibrio per poi finire di sotto in seguito ad un drammatico volo di 150 metri. Lascia non solo il fidanzato ma anche la mamma. E risulta che il suo corpo risulti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, forse per la volontà di volere procedere comunque con un esame autoptico, nonostante la dinamica di questa tragedia risulti chiara.

