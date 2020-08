Bambina morta | Alabama travolta nella tragica frana in Valtellina | l’addio

Addio ad Alabama Guizzardi, la sfortunata bambina morta nella disastrosa ed improvvisa frana avvenuta in Valtellina a metà settimana.

Nella giornata di domenica 16 agosto 2020 hanno avuto luogo i funerali di Alabama Guizzardi, la bambina morta durante una frana improvvisa capitata a Chiesa in Valmalenco. La ragazzina aveva solamente 10 anni ed è morta assieme a due coniugi, travolti da una immane massa di detriti. Si è invece salvato un bambino più piccolo, presumibilmente un figlio od un nipotino delle due vittime adulte.

La famiglia risiedeva a Besnate, una piccola località situata in provincia di Varese, dove l’intera comunità ha voluto partecipare all’ultimo ricordo commosso per Alabama. Tutti i negozi e le attività commerciali hanno abbassato le saracinesche, con anche le bandiere tenute a mezz’asta in municipio.

Bambina morta, i residenti: “Questa è una zona soggetta a frane”

Ed a causa delle norme per arginare la diffusione del Coronavirus, l’ingresso in chiesa ha visto la partecipazione di meno di cento persone, con molta altra gente rimasta fuori alla chiesa in degli spazi predisposti. Il disastro ha avuto luogo lo scorso 12 agosto e subito dopo sono sorte delle polemiche in merito a quando successo. Infatti molti dei residenti riferiscono che quella zona dove si è verificata la frana è fortemente soggetta a disastrose situazioni simili. E Busnago ora piange la povera bambina morta. Ma il dolore è prima di tutto dei genitori della povera Alabama.

