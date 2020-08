Fabrizio Corona in lacrime: “Ecco cosa mi è successo” – VIDEO

Fabrizio Corona oggi è un’altra persona, nel bene e nel male. Lo ammette lui stesso spiegando com’è cambiato il suo modo di relazionarsi con gli altri.

Fabrizio Corona torna a raccontare qualcosa di molto intimo sulla sua persona, dopo l’esperienza della galera. Un’esperienza che lo ha cambiato molto più in profondità di quanto si possa pensare. E lo fa con un video pubblicato sul suo profilo Instagram accompagnato da uno stringato ma eloquente commento: “Questo succedeva un anno e sei mesi fa. Oggi, dopo un’ennesima ‘detenzione’, quel muro è ancora più alto. Invalicabile”. Vediamo insieme a quale “muro” fa riferimento.

Leggi anche –> Fabrizio Corona durissimo: “Qualsiasi cosa mi farete, non importa”

Leggi anche –> Il messaggio insieme al figlio: “In nome della giustizia”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La confessione di Fabrizio Corona

Il video in questione mostra Fabrizio Corona che, ospite di Massimo Giletti, svela le sue fragilità dopo la lunga e traumatica esperienza della detenzione in carcere. “Ho il rifiuto dei sentimenti, della bontà. Non riesco più a voler bene e a relazionarmi con gli altri come facevo prima”, confessa l’ex Re dei Paparazzi, con gli occhi velati di lacrime e un’espressione di dolore misto a imbarazzo sul volto. “Se vedo un problema divento insofferente e scappo. Ho costruito un muro alto e duro, che nessuno riesce a sfondare”, aggiunge. Anche se forse lui lo vorrebbe…

Leggi anche –> Fabrizio Corona, la foto di famiglia commuove tutti: “Siamo la storia”

Leggi anche –> 46 anni e non sentirli: l’ultimo scatto fa impazzire le fan

EDS