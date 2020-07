Fabrizio Corona, 46 anni e non sentirli: l’ultimo scatto fa impazzire le fan

Fabrizio Corona manda in delirio le sue fan pubblicando uno scatto in cui mostra il suo fisico palestrato, per lui il tempo sembra non passare.

Da qualche tempo a questa parte Fabrizio Corona sembra aver trovato finalmente la tranquillità che cercava da tempo. L’ottenimento dei domiciliari gli ha permesso di vivere insieme al figlio Carlos e di godersi quella famiglia che negli anni precedenti aveva dovuto lasciare forzatamente. Superato il timore di dover tornare in carcere, grazie ad una sentenza favorevole, l’ex re dei paparazzi si gode l’estate in casa con il figlio e con gli amici.

Serenità non coincide con disimpegno. Corona, infatti, sta lavorando da casa per lanciare il suo nuovo marchio – Adalet – ed il suo profilo Instagram è il principale strumento di pubblicità. Tra uno scatto per lavoro ed un altro, Fabrizio mostra ai suoi fan – con i quali è entrato in simbiosi – anche come passa la giornata e quello che fa insieme al figlio e agli amici. Nelle ultime storie, infatti, è possibile vedere una giornata a base di carne e cocktail passata in compagnia di alcuni amici.

Fabrizio Corona, l’ultimo scatto manda in delirio le fan

Visualizza questo post su Instagram DIET SUMMER. @adalet_official Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: 28 Lug 2020 alle ore 11:56 PDT



Oltre ad essere un imprenditore, l’ex re dei paparazzi rimane anche un sex symbol. Lo dimostrano i commenti che quotidianamente pubblicano sulle sue foto le fan in adorazione. L’ultimo post ci mostra Fabrizio che fuma una sigaretta su una panchina con indosso un paio di pantaloncini e gli addominali in bella vista. Le sue fan hanno apprezzato lo scatto e cominciato a riempirlo di complimenti adulatori. C’è una in particolare che sembra disposta a tutto e scrive: “Divorzio e vengo a vivere con te istantaneamente”, un’altra scrive: “Donne, lustriamoci gli occhi”, mentre una terza si propone per uno sposalizio: “Fabrizio Sposami”.