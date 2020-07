Fabrizio Corona, la foto di famiglia commuove tutti: “Siamo la storia”

L’ultimo post di Fabrizio Corona è un dolce ritratto di famiglia che lo vede in compagnia del figlio Carlos Maria e dell’ex moglie Nina Moric.

In questi ultimi mesi l’attività social di Fabrizio Corona ci racconta – per quanto in maniera sommaria – di una persona che sembra aver voltato pagina. L’ex re dei paparazzi ha abbandonato lo stile provocatorio e aggressivo che lo hanno caratterizzato negli anni precedenti, preferendo un’esposizione più tranquilla e pacata. Pare inoltre che le sue priorità siano definitivamente cambiate, adesso al centro degli interessi di Corona ci sono il figlio Carlos Maria e la famiglia.

Leggi anche ->Fabrizio Corona, la dolce dedica a Nina Moric per il suo compleanno

Proprio il desiderio di instaurare un rapporto duraturo e intenso con il figlio sembra essere il motore di questo cambiamento. Fabrizio, infatti, si è perso gran parte dell’infanzia di Carlos ed ora vuole vivere insieme a lui l’adolescenza ed il passaggio da questa all’età adulta. Solo standogli vicino gli può fare da padre, ascoltare i suoi problemi e consigliarlo nei momenti di indecisione e difficoltà.

Leggi anche ->Fabrizio Corona, il figlio Carlos mostra i muscoli: “Tra poco 18 anni”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Fabrizio Corona, il quadretto di famiglia commuove tutti

Visualizza questo post su Instagram LA STORIA SIAMO NOI.❤️ @nina__moric @carlosmariacoronathereal Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: 30 Lug 2020 alle ore 3:34 PDT



In questi mesi Fabrizio ha riallacciato i rapporti anche con Nina Moric. I due sono stati per diverso tempo in conflitto, ma già da qualche anno hanno deciso di appianare le divergenze per il bene del figlio. Adesso, però, tra i due c’è una piena sintonia, come dimostrano le parole al miele che lui pubblica per l’ex moglie. L’ultimo post di Corona è sinonimo di unità familiare, affetto e tranquillità. Nella foto si vedono Carlos Maria sorridente e Nina con la testa poggiata sul collo di Fabrizio in segno di grande complicità.

Accanto allo scatto poi si legge: “La storia siamo noi”. Il post è stato molto apprezzato dalla community che ha commentato molto positivamente la foto. C’è chi si limita a sottolineare “The Family”, chi si complimenta per la bellezza della foto e chi la bellezza dei tre soggetti.