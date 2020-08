Ricette pranzo Ferragosto 2020: cosa non può mancare nel menù

Ferragosto 2020, le ricette più interessanti, rapide, buone e veloci da cucinare per il menu del 15 agosto a pranzo.

Avete già preparato il vostro menu di Ferragosto? Cosa mangerete a pranzo in questa giornata così speciale e di festa?

Il caldo e le condizioni meteo potrebbero non farvi venire voglia di mangiare pasta, lasagne o cibi caldi, per questo le ricette per Ferragosto dovrebbero cercare di essere il più fresche possibili e magari a base di pesce. Vediamo qualche piatto interessante da poter proporre nel vostro menu per il 15 agosto.

Le ricette da mettere nel menu di Ferragosto

Il pranzo di Ferragosto 2020 è un momento di unione per molte famiglie. Magari al mare o in montagna, poco importa dove siate. Ciò che conta è trascorrere la giornata insieme e assaporare un menu e delle ricette ottime. Ecco qualche consiglio.

Nel vostro menu di Ferragosto, una ricetta facile da fare e molto veloce è sicuramente quella degli spiedini di frutta. Comodissimi da mangiare, salutari e dissetanti, sono una sorta di must have per tutti coloro che vogliono fare un bel pranzo il 15 agosto, ma senza esagerare.

Altra ricetta per Ferragosto, fresca e buonissima, è l’insalata di polpo. Potete prepararla anche oggi, la vigilia di Ferragosto, e domani sarà comunque ottima. Inoltre si può mangiare fredda o tiepida e sarà un piatto pazzesco.

Nel menu di Ferragosto, se non amate il pesce, la carne perfetta potrebbe essere il vitello tonnato. Molti di voi potrebbero vederlo come un piatto più invernale, ma in realtà è una ricetta facile da fare e che si mangia soprattutto freddo quindi è perfetto per una grigliata o un bel pranzo di Ferragosto con chi amate.

Pranzo Ferragosto 2020 le idee

Se non avete voglia di preparare molte ricette particolari prima di Ferragosto e preferite improvvisare, ricordate che una soluzione alternativa al classico pranzo e al menù è la grigliata.

Basta avere un luogo a disposizione interessante e abbastanza ampio, una buona griglia o un buon barbecue e tanta carne o pesce da grigliare con gli amici.

Una volta fatto il fuoco il più è fatto e senza doversi impegnare in troppe ricette particolari ecco che il vostro pranzo di Ferragosto è pronto-