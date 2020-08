Influencer deturpa scogliera patrimonio dell’Unesco per fare selfie | FOTO

Una influencer compie una enorme sciocchezza e riceve delle critiche ferocissime. Cosa ha combinato questa bella ragazza?

Una influencer ha deturpato una bellezza naturale che si fregia del titolo di patrimonio dell’Unesco. Lei si chiama Alexandra Milam e vanta un cospicuo seguito su Instagram. Un suo gesto sconsiderato ha rovinato una porzione, seppur piccola, della scogliera di Durdle Door, nella regione inglese del Dorset.

E tutto questo al solo scopo di scattarsi dei selfie da pubblicare sul suo profilo personale social. Quella scogliera è di natura calcarea e quindi facilmente soggetta a deperirsi, specialmente se dietro ad un impulso tanto assurdo quanto quello di una persona che decide di scriverci o di inciderci su qualcosa. Appena la notizia è diventata di pubblico dominio, molti volontari si sono prodigati per rimediare a questo scempio provocato da Alexandra Milam. La influencer almeno sembra avere capito l’errore commesso ed infatti si è scusata in un secondo momento. Lei ha 24 anni e vive e lavora a Londra, dove ha intrapreso anche la professione di fotomodella.

So some 10 a penny vandalises a world heritage site, makes a vomit worthy apology, wants now to ‘learn’ 🙄 #AlexandraMilam you are exactly everything thats wrong with this society.

Apology accepted but this will stay on Twitter as a reminder. #influencers #makeup #Fashion pic.twitter.com/wmzeCiq8X2

— Natural beauty (@Natural14296194) August 12, 2020