A troppo lo charm che rappresenta la Sardegna nella nuova linea ‘Pandora Loves Italy’ proprio non piace. Infuriano le critiche.

Arrivano gli charm Pandora dedicati all’Italia, per la nuovissima, omonima linea ‘Pandora loves Italia‘. con altrettanti ciondoli tematici per quelle che sono alcune delle maggiori città italiane. C’è quello a forma di pizza per Napoli, accostamento immancabile, così come il Colosseo per Roma, la pasta per Bologna ed il Ponte di Rialto per Venezia.

LEGGI ANCHE –> Francesca Pascale Paola Turci | Vladimir Luxuria conferma | ‘Vero amore’

Tutte miniature molto carine e ben fatte. Ma fa stonare la pecorella scelta per rappresentare Cagliari e la Sardegna, con i locali a protestare prima di tutto contro la rappresentazione loro assegnata per gli charm Pandora. Un utente scrive: “La Sardegna ha spiagge, natura, nuraghe, abiti ed usanze tipiche bellissime riconosciuti a livello di patrimonio dell’umanità. Pandora: ‘Facciamo una pecora’…”. In diversi altri invece affermano di provare “imbarazzo per questa scelta” che a loro dire sminuisce la Sardegna.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Piero Angela confessa: “Non ho mai detto ti amo a mia moglie Margherita”

Pandora Loves Italy, “perché la pecora per la Sardegna?”

La descrizione ufficiale del piccolo prodotto di gioielleria riporta: “Diamo il benvenuto a Patti la pecora, la nuova arrivata della nostra famiglia dei Pandora Friends. Patti la pecora ci ricorda che non importa il tuo aspetto, ciò che importa è chi sei. Inoltre, ci aiuta a ricordare di accettare le diversità, di essere unici, di essere se stessi e, ancora più importante, di essere sempre gentili con tutti. In generale, rappresenta l’inclusività e l’accoglienza delle diversità. Il tenero charm, rifinito a mano e realizzato in Argento Sterling 925, è una splendida aggiunta alla collezione Pandora Friends”.

LEGGI ANCHE –> Ferragosto 2020, spiagge chiuse in Sicilia: le ordinanze e cosa sapere