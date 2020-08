Francesca Pascale Paola Turci | Vladimir Luxuria conferma | ‘Vero amore’

La coppia Francesca Pascale Paola Turci a quanto pare sarebbe effettivamente tale. Lo fa sapere Vladimir Luxuria, che svela alcuni dettagli.

Ancora si parla di Francesca Pascale e Paola Turci e del loro bacio in barca, che lascia fortemente pensare a come ci sia del tenero tra le due. Le dirette interessate non confermano ma nemmeno smentiscono.

LEGGI ANCHE –> Turci Pascale, parla Federico Fashion Style

Su questa vicenda dice la sua Vladimir Luxuria, che proprio grazie alla Pascale era stata ospite di Silvio Berlusconi ad Arcore. Luxuria, alla rivista settimanale ‘Oggi’, riferisce che la fine del rapporto con il fondatore di Forza Italia abbia causato una grossa sofferenza alla Pascale, “lei è stata tradita e lasciata per Marta Fascina”, afferma la ex politica.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE -> Pascale Turci | la prima disse “Potrei amare una donna”

Francesca Pascale Paola Turci, Vladimir Luxuria conferma tutto: “La ex di Berlusconi ora è davvero felice”

Visualizza questo post su Instagram Mamacita Un post condiviso da Paola Turci (@paolaturci) in data: 12 Ago 2020 alle ore 11:07 PDT

“Ma con Paola Turci ha riscoperto di nuovo la serenità e l’amare nel vero senso della parola”. Tra la 36enne Francesca e l’ex primo ministro le cose andavano avanti sin dal 2010. Poi di colpo l’inattesa separazione e l’ancora più inatteso gossip tra la Pascale e la 55enne cantautrice originaria di Roma.

LEGGI ANCHE -> Tina Cipollari furiosa con Federico Fashion Style: ecco cosa è successo