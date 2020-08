Piero Angela confessa: “Non ho mai detto ti amo a mia moglie Margherita”

Piero Angela è al fianco della sua metà dal 1955. Nonostante i tanti anni, i due si vogliono ancora molto bene. Scopriamo insieme i dettagli.

Piero Angela ha oggi ben 92 anni, e vive felicemente con la sua dolce metà, Margherita Pastore. I due si sono sposati nel lontano 1955, e ancora adesso si vogliono un mondo di bene. Parole cariche di amore e gratitudine sono uscite dalla bocca di uno dei giornalisti italiani più famosi di sempre durante una recente intervista.

“Mia moglie mi ha aiutato molto” ha raccontato Piero in un’intervista concessa per la rivista settimanale Oggi. “È più di metà del mio successo. Ha rinunciato alla carriera e portato pazienza per le mie assenze. Mi ha seguito in tutte le mie peregrinazioni.” ha continuato l’uomo. Le sue sono dichiarazioni pregne di composta gratitudine nei confronti della compagna. “Ha tirato su due figli magnifici.”

È sempre stato molto riservato Piero Angela per quel che riguarda i dettagli inerenti alla propria vita privata. Per il settimanale Oggi, nell’edizione arrivata in edicola il 9 Luglio, ha però fatto un’eccezione. In occasione dell’attesissimo ritorno in televisione con il programma Superquark, l’uomo si è lasciato sfuggire un tenero aneddoto riguardante la sua compagna di vita Margherita.

“Sono piemontese, anche se levigato da anni all’estero e a Roma. Nel nostro dialetto non esiste il verbo “amare”: usiamo il più contegnoso vorej bin, volere bene.” ha raccontato l’uomo per la rivista. “Non esiste neppure la parola bacio: diciamo basin, bacino”. L’uomo non ha dunque, in buona fede ovviamente, mai detto ‘ti amo’ all’amatissima moglie. “Se vale, se questo mi “salva”, le ho detto tante volte volte: T’veuj bin, ti voglio bene.” ha concluso lui.

Piero Angela e la moglie Margherita: la loro storia d’amore

Piero Angela e la moglie Margherita Pastore sono convolati a nozze nel 1955, ma si conoscevano sin da giovanissimi, ed è stato subito colpo di fulmine. Lui musicista jazz, suonava il pianoforte, e lei ballerina della Scala. Margherita aveva davanti agli occhi una splendida carriera nel mondo della danza, ma ha scelto di abbandonare tutto per dedicarsi alla propria famiglia. La coppia ha avuto due splendidi figli, Alberto e Christine, e ancora oggi vive spensierata e felice.