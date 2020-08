Essex, uomo anziano muore in spiaggia: devono tirarlo fuori dall’acqua

In Essex un uomo in età avanzata è deceduto; dalle prime ricostruzioni sembra che abbiano dovuto riprenderlo dal mare su una spiaggia.

I servizi d’emergenza sono stati chiamati al molo di Calcton, nell’Essex, quando un uomo sembra che si sia sentito male intorno alle 10:30 di mattina. Un’eliambulanza è stata vista sul luogo per dare assistenza al signore di 60 anni che è stato prelevato dall’acqua.

Un uomo di 60 anni è stato pronunciato morto su una spiaggia in Essex, appena è stato rimosso dall’acqua. La sua morte è stata trattata come inesplicabile, anche se non sembra sospettosa. Le forze dell’ordine stanno lanciando un’investigazione sulla tragedia. Il residente Ryan Stacey ha parlato con un giornale locale: “Non sono sicuro di cosa sia accaduto realmente, ma quando sono arrivato l’uomo era già fuori dall’acqua. Ho visto i servizi d’emergenza intervenire e fare una flebo all’uomo, poi l’hanno portato via con l’ambulanza“.

L’ultimo di una serie di incidenti in Essex

“Sono davvero dispiaciuto di sapere cos’è successo e i miei pensieri sono con la sua famiglia. Dovrebbero fare più cose per impedire che accadano incidenti del genere“, ha dichiarato Stacey. Questo è solo l’ultimo di alcuni incidenti fatali avvenuti durante quest’ondata di caldo. Una donna è morta sabato pomeriggio in seguito a un incidente tra una moto d’acqua e una barca. Un’altra donna di trent’anni è annegata dopo essere saltata in acqua per salvare suo figlio e il suo amico ed è stata trascinata fuori dall’acqua senza vita.

