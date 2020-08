Verona, terribile incidente mortale sull’A4: inutili i soccorsi

L’incidente è stato segnalato intorno alle ore 16 di oggi, giovedì 6 agosto, in direzione di Milano, tra i caselli di Soave-San Bonifacio e Verona Est.

Drammatico incidente mortale sull’autostrada A4 oggi pomeriggio, poco prima delle ore 16. Nel tratto compreso tra i caselli di Soave-San Bonifacio e Verona Est, in direzione di Milano, per cause ancora in corso d’accertamento, un’auto è uscita di strada (per fortuna senza coinvolgere altri mezzi). Per il conducente non c’è stato nulla da fare.

Ennesimo grave incidente in autostrada

Sul posto sono tempestivamente giunti un’ambulanza e un elicottero del 118 ma, come detto, non è stato possibile salvare l’uomo al volante dell’auto uscita di strada. Sono stati chiamati a intervenire anche i Vigili del Fuoco veronesi, i quali sono però rientrati in caserma prima del loro arrivo sul luogo del sinistro, perché i sanitari erano riusciti da soli a estrarre la vittima dalle lamiere dell’auto. Pesanti, infine, le ripercussioni dell’incidente sul traffico in autostrada, con code che hanno superato anche i cinque chilometri in direzione di Verona.

EDS