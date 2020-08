Il povero Daniel muore a seguito di un incidente stradale in Abruzzo. Le forze dell’ordine sono al lavoro per capire la dinamica.

A causa di un grave incidente stradale in Abruzzo si è verificata la morte di un adolescente. Lui si chiamava Daniel Colarossi ed aveva soltanto 15 anni. Si trovava in sella al suo scooter quando di colpo è franato sull’asfalto dopo avere perso il controllo del mezzo a due ruote. E questa caduta gli è costata la vita. L’incidente stradale si è verificato tra Pescara e la località di San Giovanni Teatino, che sorge a poca distanza dalla città adriatica.

Questo incidente non ha coinvolto nessun altro veicolo e le forze dell’ordine hanno svolto i rilievi del caso. Ora gli agenti stanno cercando di ricostruire la dinamica per capire in che modo Daniel possa avere perduto il controllo del mezzo a due ruote. A niente è valso l’intervento di una ambulanza, con il personale medico del 118 che non è riuscito a salvare la vita a Daniel.

Incidente stradale Abruzzo, Daniel è morto in ambulanza

Il ragazzo non è morto sul colpo. Era ancora vivo quando i sanitari gli hanno praticato le manovre di primo soccorso. Ma il decesso è incorso durante il trasferimento urgente in ospedale, sull’ambulanza che avanzava a sirene spiegate. Il tutto si è verificato nel pomeriggio di domenica 9 agosto 2020. Di Daniel, che lascia la mamma, il papà ed una sorella, apprendiamo che praticava rugby a buonissimi livelli e che mirava a diventare un giocatore professionista. Lui e la famiglia vivevano proprio a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti.

