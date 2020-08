Pulisce casa ed inala i detersivi. Proprio questo risulta fatale ad una donna morta mentre puliva il bagno come in tante altre occasioni.

Una donna è morta dopo aver inalato della candeggina mentre puliva il pavimento del bagno. Si chiamava Celia Seymour e ha iniziato ad avere difficoltà respiratorie una volta che ha finito le pulizie domestiche. In pochi minuti Celia è svenuta senza riprendersi mai più e dopo 4 giorni di ricovero in ospedale è morta, a Feltham, in Inghilterra.

Si pensa che a risultarle letale sia stato un mix di prodotti per la casa. La madre della 34enne morta ha ora rivolto un appello alle persone affinché non facciano lo stesso. Fatale alla donna un attacco d’asma. Parenti ed amici sono increduli su come sia avvenuto questo decesso davvero assurdo. La mamma dice sul suo conto che Celia da ragazza aveva frequentato amicizie sbagliate ma che negli ultimi anni aveva posto rimedio agli sbagli commessi. Merito dell’uomo che poi ha sposato, Peter. Insieme erano felici e lei aveva trovato lavoro come segretaria in un lavaggio d’auto molto frequentato.

Donna morta, letali i gas scaturiti dai detersivi mescolati tra loro

I clienti erano molto affezionati a lei e le hanno lasciato tantissimi fiori in sua memoria. A scoprire Celia a terra esanime nel pavimento del bagno è stato proprio suo marito, che ha descritto la circostanza agli inquirenti. L’uomo ha riferito di avere sentito un odore potente di detergenti. Dopo avere visto sua moglie svenuta ha allertato un’ambulanza. In ospedale i medici hanno indotto la donna in coma ma purtroppo è sopraggiunta la morte, a seguito di 4 giorni di ricovero. Le forze dell’ordine hanno aperto una inchiesta ufficiale su quanto avvenuto.