Alberto Matano in versione “divo” svela il suo segreto su Instagram

Alberto Matano si sta godendo le sue vacanze siciliane e sembra proprio al settimo cielo: eccolo a bordo piscina come non l’abbiamo mai visto.

Il noto giornalista e conduttore televisivo Alberto Matano ha deciso ancora una volta di condividere con tutti i sui followers uno scatto che la dice lunga sul suo stato d’animo ora che sta trascorrendo le agognate vacanze estive in Sicilia, e precisamente in quel di Modica (Ragusa). E ovviamente anche stavolta ha riscosso una valanga di commenti, like e condivisioni, come si conviene a una vera e propria celebrity.

Alberto Matano più sereno e sorridente che mai

Mancano ormai pochi giorni al ritorno alla conduzione de La vita in diretta, ma il mezzobusto del Tg1 Alberto Matano sembra proprio intenzionato a godersi le sue vacanze siciliane, dopo quelle nella sua amata Calabria, fino all’ultimo… E come dargli torto? Ovviamente non manca di farlo sapere ai tanti fan e followers sul suo seguitissimo profilo Instagram. Nell’ultima foto “bollente”, pubblicata poco fa, il Nostro sfoggia un sorriso Durbans, muscoli in bella vista e occhiali scuri, come un vero divo… “Prospettive variabili con caffè ghiacciato… #lachiusanoto #relax #pausa #vacanzeitaliane #sicilia 🤍” si legge nel commento che accompagna i suoi scatti. Sarà quello il suo personale elisir della felicità?

EDS