Alberto Matano seminudo su Instagram: fan in delirio

Mentre si gode ancora qualche giornata di relax al mare, Alberto Matano decide di rompere il silenzio sulla sua vita privata.

In attesa di tornare alla conduzione de La vita in diretta, tra circa un mese, il giornalista del TG1 Alberto Matano continua a godersi le vacanze nella sua amata Calabria, precisamente in provincia di Catanzaro, sua città d’origine. E non manca di farlo sapere ai suoi tanti fan e follower sul suo seguitissimo profilo Instagram. Nell’ultima foto “bollente”, pubblicata poco fa, il Nostro ha i pettorali in bella vista e sullo sfondo il mare mosso, come un vero divo…

La calda estate di Alberto Matano

Alla foto appena pubblicata su Instagram Alberto Matano ha aggiunto lo stato “Mare mosso, cuore calmo”, oltre agli immancabili hashtag #relax #playa #estate2020 #venerdì #calabria. Tantissimi i commenti e “mi piace” ricevuti dai suoi fan, tra cui quello dell’amica e collega Eleonora Daniele. Lo scatto è stato particolarmente gradito dal pubblico femminile, positivamente colpito dalla prestanza fisica del mezzobusto Rai.

Quanto al significato di quell’allusione al “cuore calmo”, per ora è avvolto nel mistero. Forse Alberto Matano ha trovato la quiete accanto a una donna che ama, forse sta bene semplicemente così, in versione scapolo d’oro, chissà. Intanto lui si gode le ultime settimane di riposo, prima della nuova edizione de La vita in diretta che, lo ricordiamo, dovrebbe partire lunedì 7 settembre, salvo slittamenti dell’ultima ora.

EDS