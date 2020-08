Alberto Matano, retroscena su Emma D’Aquino: “Ecco cos’ha fatto per lui”

La giornalista del Tg1 Emma D’Aquino ha rifiutato l’invito di Pierluigi Diaco a “Io e te”: c’entra a quanto pare il collega Alberto Matano…

C’è ancora maretta, per non dire aria di tempesta, in casa Rai. Secondo le ultimissime dal fronte del gossip, Pierluigi Diaco avrebbe invitato Emma D’Aquino nella sua trasmissione pomeridiana “Io e te”, ma che la nota giornalista del Tg1 avrebbe rifiutato con un “no” categorico. Il motivo? L’amicizia e la stima che la lega al collega Alberto Matano. Così almeno sostengono i ben informati.

La difesa di Alberto Matano

Facciamo un passo indietro. Dopo il burrascoso addio di Lorella Cuccarini a “La vita in diretta” e la conferma di Alberto Matano alla conduzione del programma, Pierluigi Diaco ha mostrato grande solidarietà verso la prima, mentre si è scontrato con il secondo fuori dagli studi Rai. All’inizio si era addirittura parlato di un litigio feroce e “parole grosse”, ma lo stesso Diaco ha poi chiarito che non è andata affatto così: il loro sarebbe stato un semplice scambio di opinioni.

In tutto questo Emma S’Aquino, che nei mesi scorsi si è fatta tra l’altro apprezzare (anche) sul palco del teatro Ariston a Sanremo accanto ad Amadeus, dopo le accuse rivolte dalla Cuccarini a Matano, tacciato di essere un maschilista, ha subito preso le difese del collega, sostenendo che è una gran brava persone e che le parole della stessa Cuccarini sono ingiuste e non veritiere. Così si spiegherebbe – ma il condizionale è d’obbligo – l’invito appena rispedito al mittente…

