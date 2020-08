“Mio figlio Daniele non c’entra” dice il suocero di Viviana Parisi, lasciandosi andare a una misteriosa allusione: “Ho un’idea, ma non la dico”.

Il suocero di Viviana Parisi, Letterio Mondello, si è lasciato andare a un amaro sfogo con i giornalisti, raccontando del disagio che stava vivendo la donna per via del lockdown dovuto alla pandemia di Coronavirus. “Da quando c’è stato questo maledetto virus, Viviana era molto turbata”, ha detto, proprio mentre è in corso l’autopsia sul cadavere della dj 43enne trovata morta sabato scorso nelle campagne di Caronia (Messina).

Luci e ombre sul caso Viviana Parisi

“È stata anche ricoverata – ha aggiunto Letterio sempre riferendosi a Viviana Parisi -. Ma era dolcissima, brava e non lasciava mai il bambino. Non lo abbandonava mai. Non lo dava a nessuno nemmeno a mia moglie. È stata tre mesi a a casa con noi con il bambino”. Per il resto, “non so come spiegare che sia stata a Sant’Agata di Militello forse per fare rifornimento e comprare le sigarette, ma non conosceva nessuno lì”.

L’uomo è però turbato anche da altri pensieri. “Non ho paura che mio figlio Daniele venga coinvolto nelle indagini perché non ha fatto niente. È una bravissima persona, e ora sta malissimo. Io ho un’idea di questa vicenda, ma non dico niente. Viviana era una ragazza dolcissima che andava d’accordo con il marito e lui altrettanto con lei. Non fuggiva da nessuno”. Un giallo ancora tutto da chiarire.

