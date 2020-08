Polizia ammanetta un bimbo di 8 anni per spaventarlo, lezione esagerata?

Un video emerso qualche ora fa in rete mostra il momento in cui due agenti ammanettano un bimbo di 8 anni per spaventarlo.

Qualche ora fa ‘TMZ‘ ha messo online il video del finto arresto di un bimbo di appena 8 anni. Nel breve filmato, registrato da una delle bodycam degli agenti, si vede il momento in cui uno dei due prova ad ammanettare il piccolo, ma non ci riesce perché le manette sono troppo grandi. A quel punto il piccolo viene scortato fuori dall’edificio scolastico. Prima di raggiungere l’auto di pattuglia, però, l’agente gli spiega che questo serve per fargli capire l’errore commesso e indurlo a non commetterlo nuovamente.

Ma cosa aveva fatto il bimbo di 8 anni per meritarsi una lezione così dura? Poco prima, a lezione, la maestra lo aveva sgridato poiché non si era seduto correttamente. Il piccolo, però, non ha gradito il rimprovero ed invece di sedersi correttamente si è messo a correre verso l’insegnante e le ha dato un pugno allo stomaco. Quindi ha aggiunto: “Mia mamma verrà a romperti il c***”.

Unbelievable.

Police in Key West tried to put an 8-year-old boy in handcuffs and transport him to jail to “scare him straight.”

Police should have no role in punishing our kids or pulling traumatic stunts like this in our schools. pic.twitter.com/2gFzHlvwLL

— Julián Castro (@JulianCastro) August 10, 2020