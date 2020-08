Giovane mamma scomparsa: il figlio trovato a vagare da solo

Il giallo di una giovane mamma scomparsa: il figlio di Leila Cavett, 21 anni, è stato trovato a vagare da solo, trovato anche furgone.

Leila Cavett, 21 anni, è scomparsa da più di due settimane dopo essere stata vista l’ultima volta a Hollywood, in Florida. La sua famiglia si rivolge a chiunque sappia dove si trova. Il figlio piccolo della giovane è stato trovato vagare da solo a piedi nudi.

La giovane mamma di Dawsonville, in Georgia, è stata vista l’ultima volta il 25 luglio a Hollywood, in Florida, alla guida di un camioncino Chevy Silverado 3500 bianco con un cartello “Bimbo a bordo” sul finestrino del passeggero.

Il mistero della mamma scomparsa in Florida

Il giorno seguente, il suo bambino di due anni, Kamdyn, è stato trovato a vagare da solo fuori da un complesso di appartamenti a Miramar, in Florida. Era a piedi nudi e con indosso solo una maglietta e un pannolino. È stato trovato da una vicina che ha detto di avergli chiesto dove fosse sua madre e lui “ha semplicemente indicato dappertutto”. Ebony Williams, la vicina, si è poi preoccupata di chiamare i soccorsi, accudendo il piccolo.

Il 28 luglio, il camion di Leila è stato trovato abbandonato in un parcheggio Walmart a Hollywood. Le foto di Kamdyn sono state postate sui social media nel tentativo di ottenere risposte. Ma di Leila Cavett – spiega The Mirror – non ci sono assolutamente tracce. Le sorelle di Leila dicono di non avere idea del perché fosse nel sud della Florida. La mamma della giovane ha lanciato un appello, rivolgendosi direttamente alla figlia.