Rita Pavone, il trauma della separazione dei genitori: ecco cosa accadde

Molti anni fa Rita Pavone attraversò un momento molto delicato della sua vita, quando i suoi genitori decisero di dividersi – e qualcuno disse che era colpa sua.

Correva l’anno 1967 quando qualcosa nella vita di Rita Pavone cambiò per sempre. I suoi genitori decisero di dividersi e molte cattiverie, spesso gratuite, furono dette su quella separazione che addolorò profondamente la cantante. Il matrimonio con Teddy Reno era ancora di là da venire: lui aspettava di ottenere l’annullamento delle sue nozze messicane. E secondo le malelingue era proprio questa la causa della crisi coniugale. All’epoca Rita Pavone affrontò la questione a viso aperto: ecco cosa disse.

Quella ferita nel passato di Rita Pavone

Nel novembre del 1967 BOLERO Teletutto magazine pubblicò una lunga intervista a Rita Pavone in gran parte incentrata sul “caso” della separazione dei suoi genitori. Lei, che allora era una giovane ma già famosissima artista, provò a schermirsi: “Non voglio parlare di ciò che sta accadendo ai miei – dichiarò -. Sono fatti molto dolorosi, molto tristi e molto molto privati”. Ma di fronte all’insinuazione che suo padre non provasse simpatia per Teddy Reno, mentre sua madre lo vedesse come l’uomo ideale per lei, da cui gli screzi e la separazione, disse tutto quel che aveva da dire.

“Il mio amore per Teddy e i contrasti tra mio padre e mia madre sono due fatti assolutamente separati – spiegò Rita Pavone -. Nessun rapporto di causa ed effetto tra essi. Ed io non posso sentirmi responsabile di una situazione che ha ragioni molto più profonde e serie”. “Ad una sola cosa sono disposta e intendo rinunciare – aggiunse -: a parlare della loro situazione, a rilasciare dichiarazioni, a pronunciare giudizi che, mal riferiti e male interpretati potrebbero compromettere una riconciliazione nella quale spero ancora con tutte le mie forze…”.

