Mamma dj trovata morta: ancora nessuna traccia di Gioele

Ancora nessuna traccia del piccolo Gioele, il figlio di Viviana Parisi, la mamma e dj scomparsa lunedì scorso e poi ritrovata morta.

Resta fitto il mistero su quanto possa essere accaduto al piccolo Gioele, il figlio di Viviana Parisi, la mamma e dj scomparsa lunedì scorso e poi ritrovata priva di vita nella giornata di venerdì. Il volto della donna era irriconoscibile, così è stata identificata grazie ad altri dettagli.

Sembra comunque certo che il piccolo fosse con la sua mamma, dopo l’incidente che è avvenuto nella tarda mattinata di lunedì e in seguito al quale poi si sono perse le tracce di Viviana Parisi e del figlio. Intanto, la cognata della donna si chiede come mai ci siano voluti diversi giorni per ritrovare il cadavere.

Gioele scomparso con la mamma: “ricerche difficili emotivamente”

Si allargano le ricerche del piccolo da Caronia estendendosi anche a Sant’Agata Militello e nei paesi vicini. Il compagno della donna, Daniele Mondello, si dice certo che la moglie non abbia ucciso il figlio per poi togliersi la vita: “Non crediamo che Viviana si sia uccisa o abbia ucciso Gioele. Pensiamo che qualcuno li abbia aggrediti o uccisi o che degli animali che qui si muovono in branchi li abbiamo assaliti e ammazzati”.

Le ricerche di Gioele proseguono e non sono per niente semplici, come racconta anche la squadra dei Vigili del fuoco, sulle tracce del piccolo. Spiegano infatti alla AdnKronos: “Siamo esseri umani e, come tutti, abbiamo le nostre emozioni, siamo padri di famiglia e abbiamo figli anche piccoli, dell’età di Gioele, ma da professionisti del soccorso discerniamo le emozioni dal soccorso”.